Казань, , 09:02 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов обратился к жителям республики с просьбой оставаться дома. Соответствующее обращение распространила пресс-служба главы региона. Напомним, с 30 марта в Татарии введён режим всеобщей самоизоляции.

Читайте также: В Татарии введен режим самоизоляции

Глава республики сказал, что в связи с напряженной обстановкой в мире из-за распространения коронавируса нового типа страны вводят жесткие меры для сдерживания пандемии. Ситуация стремительно развивается, и вирус может унести жизни тысяч людей.

«Объявленная нерабочей неделя — не каникулы! Она дана, чтобы снизить количество контактов и остановить распространение коронавирусной инфекции. Сейчас не время для прогулок в парках, выездов на шашлыки и встреч с друзьями! Но прошедшие выходные показали, что, к сожалению, не все осознают серьезность угрозы», — добавил он.

Также Рустам Минниханов сообщил, что им и правительством региона принимаются все необходимые действия, чтобы ситуация находилась под контролем. Многое зависит и от людей, сложно находиться в изоляции, но сейчас все только в наших руках.

«Обращаюсь к каждому из вас — оставайтесь дома!» — призвал глава Татарии жителей республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оставаться дома в нерабочие дни в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции попросила местных жителей глава Самары Елена Лапушкина. По словам главы Самары, ситуация очень серьезная. При этом нерабочие дни не являются каникулами или дополнительным отпуском. Оставшись дома, граждане обезопасят себя и своих близких от вируса.

Читайте также: Глава Самары обратилась к местным жителям из-за ситуации с коронавирусом