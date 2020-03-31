Хабаровск, , 08:56 — REGNUM Нарушителя карантина по коронавирусу будут судить в Хабаровске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Хабаровскому краю.

Читайте также: Россия самоизолируется из-за коронавируса — все новости

В ведомстве сообщили, что мужчина контактировал с человеком, у которого выявлен коронавирус. Ему вручили предписание о необходимости соблюдать домашний карантин. Однако хабаровчанин проигнорировал документ. Материалы о нарушении карантина уже направлены в мировой суд. Теперь хабаровчанину грозит штраф и принудительное направление в медучреждение на обследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее хабаровчанку, прибывшую из-за границы, принудительно по решению суда доставили в медучреждение на обследование.