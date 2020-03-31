Иркутск, , 08:51 — REGNUM В Иркутской области, где уже выявлены три случая заражения COVID-19, принято решение поддержать медиков, которые непосредственно заняты лечением больных коронавирусной инфекцией. Как сообщает официальный сайт Приангарья, зарплата этой категории работников будет удвоена, а кроме этого, для них будут приобретены дополнительные средства защиты. Как пояснил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, дополнительное финансирование уже выделено.

«Мы понимаем важность этого вопроса. Надеемся, что ваш профессионализм, ваши объединенные усилия позволят всем заболевшим быстро выздороветь», — подчеркнул глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, третий случай заражения коронавирусной инфекцией в Иркутской области был выявлен накануне вечером, 30 марта. Заболевшим оказался житель прибайкальского посёлка, госпитализированный ранее в стационар с пневмонией. В двух других случаях COVID-19 выявили у мужчины, прибывшего в Иркутск из Испании, и у женщины, побывавшей в Арабских Эмиратах.

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