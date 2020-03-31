Кемерово, , 08:50 — REGNUM Большинство жителей Кемерова и Новокузнецка на 10:00 (время местное) сегодня, 31 марта, находились дома. Таковы данные индекса самоизоляции, который ранее ввела интернет-компания «Яндекс», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Индекс Кемерова составил 3,1 балла, Новокузнецка — 3,4 балла.

Уровень оценивается по пятибалльной системе, где ноль — уровень городской активности в час пик буднего дня, а пять — активность ночью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 31 марта, новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено. В больнице остаётся один пациент с подтверждённым диагнозом. Его состояние незначительно улучшилось.

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