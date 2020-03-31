Амстердам, , 08:49 — REGNUM Источники, близкие к правительству, 30 марта сообщили новостному сайту NU. nl, что правительство намерено продлить срок действия ограничительных мер против распространения коронавируса. Сейчас меры действуют до 6 апреля.

В случае подтверждения этой информации и после 6 апреля будет оставаться в силе призыв к населению работать по возможности дистанционно. Школы и детсады, а также рестораны и кафе останутся закрытыми. Так же останутся в силе призыв соблюдать расстояние в 1,5 метра, а также запрет на любые собрания в количестве более двух человек, если это не члены одной семьи.

Пока неизвестно, до какого числа будут продлены ограничительные меры. Больших изменений в принятых мерах не ожидается.