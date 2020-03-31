Хабаровск, , 08:54 — REGNUM Весенний призыв в Хабаровском крае перенесут на более поздний срок в связи с пандемией по COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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«Призыв будет смещён. Несколько позже мы официально объявим об этом. Скорее всего состоится пресс-конференция, на которой доведут всю необходимую информацию», — сообщили в ведомстве.

Согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным, весенний призыв должен был стартовать 1 апреля и завершиться 15 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, из—за пандемии коронавируса в мире Россия закрывает границы, вводит иные ограничительные меры.