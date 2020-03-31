Монровия, , 08:45 — REGNUM Для поддержания правопорядка в столице Либерии, Монровии, была развернута полиция, поскольку тысячи разгневанных придорожных торговцев вышли на улицы в знак протеста против сноса их палаток. Об этом передает ВВС Africa.

Снос палаток был предусмотрен в рамках правительственных мер по предотвращению массового скопления людей для борьбы с распространением коронавируса, сообщили чиновники.

Продавцы рынка, однако, заявили, что их палатки были снесены без предварительного уведомления утром в понедельник, 30 марта.

В ответ на данные меры пострадавшие продавцы прошли по центральной улице Монровии, скандируя «ни прилавков, ни магазинов» и заставляя владельцев иностранных магазинов закрываться, поскольку им, как местным жителям, не разрешали торговать.

Напомним, что ранее в министерстве здравоохранения страны объявили о срочных мерах по борьбе с распространением коронавируса, среди которых — запрет на богослужения и призывы к гражданам оставаться дома. Однако, по сообщениям репортеров, в стране, где люди живут за чертой бедности, многим приходится пренебрегать установленным порядком, чтобы найти пропитание и предметы первой необходимости.