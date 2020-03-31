Сеул, , 08:45 — REGNUM Более половины летальных исходов от коронавируса в Южной Корее приходится на пожилых людей в возрасте старше 80 лет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с эпидемией.

По состоянию на 00:00 31 марта от коронавируса скончались 162 человека, из которых 50,62%, или 82 человека, в возрасте от 80 лет.

Известно, что уровень смертности лиц в возрасте от 80 лет составляет 18,6%, в возрасте 70−79 лет — 7,1%, в возрасте 60−69 лет — 1,8%.

Тем не менее средний показатель смертности в стране держится на уровне 1,66%.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 9786 человек.