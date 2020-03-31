Москва, , 08:45 — REGNUM Более половины жителей России (53%) убеждены в обязательном введении режима самоизоляции из-за карантина по коронавирусу, приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Читайте также: В 26 регионах России перешли на режим самоизоляции

Чаще за строгую домашнюю изоляцию выступают женщины, чем мужчины — 62% против 47%.

Также введение режима самоизоляции одобряют молодые люди до 24 лет и граждане старше 45 лет — 57% и 52% соответственно.

Опрос проведен 29—30 марта 2020 года в 350 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции за сутки начал действовать в 26 субъектах России.

Читайте также: Режим самоизоляции соблюдает большинство жителей Москвы