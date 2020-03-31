Махачкала, , 08:43 — REGNUM Два уголовных дела возбудили в Дагестане против главы сельсовета Андийский Ботлихского района, подозреваемого в причинении ущерба муниципалитету на сумму свыше одного миллиона рублей. Ему инкриминируются превышение должностных полномочий и растрата, сообщили ИА REGNUM 31 марта в пресс-службе СК РФ по республике.

По версии следствия, с 2017 по 2018 годы чиновник выделил из бюджета около 900 тыс. рублей на ремонт автодороги, расположенной на землях сельскохозяйственного назначения и отгонного животноводства. Таким образом, средства были направлены на цели, не относящиеся к вопросам местного значения сельского поселения.

Кроме этого, осенью 2018 года подозреваемый вынес незаконные распоряжения о выделении шестерым местным жителям из резерва главы сельсовета более 180 тыс. рублей на оказание материальной помощи и за активное участие в культурных мероприятиях.

«В результате незаконных действий подозреваемого муниципальному образованию причинен материальный ущерб на общую сумму более миллиона рублей. В ходе следствия будут приняты все меры, направленные на возмещение причиненного ущерба», — отметили в СК.

В ближайшее время следствие намерено предъявить подозреваемому обвинение. Расследование дела продолжается.