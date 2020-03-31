Оренбург, , 08:42 — REGNUM Оренбургский спортсмен Семён С. заявил, что заразился коронавирусом и находится в больнице. Он выложил видеоролик в интернете, призывая людей быть осторожнее и серьезнее относиться к сложившейся ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией.

Уроженец Оренбурга работает в московском фитнес-клубе, 25 марта он приехал в столицу Оренбуржья. На тот момент спортсмен считал, что уже переболел ОРВИ, сообщает 1743.ru.

Молодой человек отметил, что у него были признаки острого респираторного заболевания, потом он сам изъявил желание пройти тестирование на коронавирус. Результат оказался положительным.

Семен отметил, что не ездил за границу. Значит, вокруг ходят люди, которые являются носителями вируса, но не подозревают об этом, также как и окружающие их люди. Отследить от кого заразился невозможно.

Сейчас парень находится в больнице, его родители — на домашнем карантине.

Напомним, что на 30 марта в Оренбургской области лабораторно подтверждено семь случаев коронавирусной инфекции, один из них стал смертельным.