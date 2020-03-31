Бишкек, , 08:37 — REGNUM Власти Бишкека запретили жителям города собираться в группы более трех человек. Об этом 31 марта заявил комендант столицы Киргизии, заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

По его словам, это ограничение не распространяется на членов одной семьи. Комендант Бишкека подписал приказ о дополнительных мерах предосторожности в связи с распространением коронавируса.

Орозалиев призвал жителей города не посещать родственников, друзей, соседей и близких без крайней необходимости. Вместе с тем с 31 марта закрыты все компании организации. Исключение составляют предприятия, обеспечивающие жизнь в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в правительстве Киргизии опровергли слухи о введении круглосуточного комендантского часа. Этот режим действует в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и трех районах республики с 20:00 до 7:00.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Киргизии не намерены вводить круглосуточный комендантский час