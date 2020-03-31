Москва, , 08:41 — REGNUM Визы, выданные в России иностранным гражданам, будут действовать на 90 дней дольше вне зависимости от цели их пребывания в стране. Об этом сообщает 31 марта РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что иностранцам, прибывшим в Россию на основании виз, на 90 дней будет продлён срок их действия. При истечении срока действия имеющихся виз срок временного пребывания для иностранцев также продлят. Далее они получат транзитные визы для выезда из страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД информировали о продлении действия виз в связи с распространением коронавирусной инфекции, однако сроки продления не были указаны. Чтобы продлить визу, иностранцам нужно обратиться в ближайший к месту своего пребывания территориальный орган МВД России.

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