Майкоп, , 08:38 — REGNUM Режим самоизоляции для всех граждан введен в Адыгее для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики. Ранее такой режим касался только граждан старше 65 лет.

Теперь всем жителям региона вне зависимости от возраста не рекомендовано покидать свои дома без острой необходимости. Исключения составляют случаи, когда людям требуется экстренная медицинская помощь, необходимо купить продукты, а также нужно быть на работе, если производство не приостановлено.

Ранее глава Адыгеи подписал указ о закрытии до особого распоряжения торгово-развлекательных центров, развлекательных заведений, предприятий общепита (за исключением обслуживания на вынос), косметических, массажных, СПА-салонов. Гостиницы, санатории и дома отдыха приостановили бронирование номеров и заселение постояльцев. Запрещено оказывать стоматологические услуги за исключением экстренной и неотложной помощи. Продуктовые магазины и гипермаркеты продолжат работу в обычном режиме.

К утру 31 марта диагноз COVID-19 подтвержден у четырех жителей Адыгеи. Еще восемь человек госпитализированы с подозрением на заражение коронавирусом. На карантине по месту проживания находятся 355 человек.