Хабаровск, , 08:40 — REGNUM Первая гостиница закрылась в Хабаровске в связи с отсутствием клиентов. Коронавирус распугал всех гостей города.

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По данным Интерфакс, первый закрывшийся отель — «Ривьера». Его руководство приняло решение закрыть заведение до 1 мая.

В отделе по развитию туризма минкульта правительства Хабаровского края сообщили, что все отели и хостелы в Хабаровском крае частные и решение закрывать их или нет принимают собственники.

По данным минкульта края, сейчас заполняемость отелей в Хабаровске составляет примерно 10,5%. В марте 2019 года было 39%. Отели уровня «4 звезды» заполнены ещё меньше — на 4% — 20%.

При этом представители отрасли в Хабаровском крае говорят, что это только начало. При существующих мерах поддержки отельеры не смогут долго сохранять персонал и платить ему зарплату.

В Хабаровском крае 236 объектов по размещению. 82 из них в Хабаровске, 32 в Комсомольске-на-Амуре. Во всех отелях введены меры безопасности — масочный режим, дезинфекция и прочее.

Как сообщало ИА REGNUM, отельный бизнес входит в группу риска в сложившейся ситуации с пандемией коронавируса. Границы закрыты. А граждане предпочитают оставаться дома, а не путешествовать.