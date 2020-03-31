Уфа, , 08:37 — REGNUM Начальника опытно-экспериментального цеха АО «Опытный завод Нефтехим» обвиняют в нарушении требований безопасности, которое повлекло за собой причинение крупного ущерба в Уфе. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По версии следствия, вечером 21 декабря прошлого года во время выполнения работ по производству химических продуктов обвиняемый дал указание поместить сосуд с реагентом в плавитель для дальнейшего разогрева. Во время этого, считают следователи, он оставил на одном сосуде ветошь для удаления остатков реагента с пробоотборника. Ветошь с емкостью попала в плавитель и загорелась. Это привело к пожару в котором сгорели сырье, продукция предприятия и его основные средства. Всего ущерб составил более 152 миллионов рублей.

По сданному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ. Сообщается, что обвиняемый свою вину признал.

Следователь внес представление руководству завода устранить обстоятельства, которые способствовали совершению данного преступления и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Материалы уголовного дела в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

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