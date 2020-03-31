Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Вероятность введения в США общенационального карантина по коронавирусу является крайне низкой. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Розовом саду Белого дома.

Он отметил, что власти обсуждали такую возможность, но в настоящий момент эта мера крайне маловероятна. Предлагалось ввести карантин в конкретных областях, но такую инициативу сочли чересчур неудобной. Некоторые штаты серьёзно пострадали от эпидемии, в других, по словам Трампа, вовсе нет проблем.

Вместе с тем американский лидер допустил ужесточение санитарных ограничений. Он отметил, что ближайшие 30 дней являются для страны трудными и «жизненно важными».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп продлил до 30 апреля действия санитарных ограничений, которые были введены в США в рамках борьбы с коронавирусом.

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