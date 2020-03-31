Благовещенск, , 08:42 — REGNUM Машины из гаража правительства Амурской области с 31 марта заняты развозом медицинских бригад и волонтёров по вызовам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

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Все расходы несёт региональное правительство. Ранее волонтёры использовали такси. Количество машин будет определяться по потребности.

«Автомобили нам необходимы для подвоза мобильных бригад на забор материалов у людей с признаками ОРВИ, находящихся на самоизоляции, выписки льготных рецептов для пациентов и другой работы по вызовам», — рассказали в областном министерстве здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье на карантине находится 45 человек, в том числе 13 граждан КНР.