Тбилиси, , 08:38 — REGNUM Временно жить на территории тюрем будут сотрудники пенитенциарных учреждений в Грузии, чтобы не занести коронавирус в камеры к заключенным. Об этом 30 марта сообщила журналистам министр юстиции страны Тея Цулукиани, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"780 сотрудников будут жить в зданиях тюрем, не покидая их территорию, чтобы ни у нас, ни у заключенных не было волнения за то, что какой-либо инспектор-контролер может занести вирус внутрь», — заявила Цулукиани.

Она рассказала, что выполнять свои обязанности сотрудники тюрем будут посменно, а отдыхать — в казарменных помещениях на территории пенитенциарных учреждений. Им пообещали трехразовое бесплатное питание и финансовые льготы.

Цулукиани отметила, что сотрудники приняли решение добровольно и поблагодарила их за этот поступок.

Напомним, с 31 марта в Грузии из-за распространения коронавируса вводится карантин на всей территории страны, а также комендантский час.

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