Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США достигло 163 800. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, ведущего мониторинг на основе официальных данных.

По последним данным, жертвами коронавируса стали более 3000 человек.

На помощь перегруженным отделениям интенсивной терапии в Нью-Йорке военно-морской флот США отправил больничный корабль «Комфорт».

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо обратился к врачам и медсестрам по всей стране с призывом присоединиться к так называемой «линии фронта» войны с коронавирусом.

Ранее стало известно, что в США умер первый военнослужащий американской армии, у которого ранее был подтвержден диагноз «коронавирус».

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