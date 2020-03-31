Москва, , 08:29 — REGNUM Около ста граждан Южной Кореи не могут вылететь из Москвы в связи с внезапной отменой авиарейса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в РФ.

По их словам, рейс SU250 авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из аэропорта «Шереметьево» в 20:45 по местному времени, был внезапно отменен.

Известно, что сообщение об отмене пассажиры получили после прибытия в аэропорт.

Представители авиакомпании не смогли объяснить причину отмены авиарейса, а также ответить на вопрос относительно новых рейсов до Сеула в ближайшее время.

В посольстве отметили, что, в случае прекращения авиасообщения между странами, представители дипмиссии поднимут вопрос об организации чартерного рейса для эвакуации южнокорейцев на родину.