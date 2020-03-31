Нур-Султан, , 08:17 — REGNUM Международные аэропорты Алма-Аты и Нур-Султана прекратят прием чартерных рейсов с 1 апреля, сообщили 31 марта в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Международные рейсы, которыми эвакуируют граждан Казахстана из-за границы, будут перенаправлены в другие аэропорты республики. Регулярное пассажирское авиасообщение в Алма-Ате и Нур-Султане было приостановлено с 22 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 марта в Казахстане обнаружено 325 случаев заражения коронавирусом, в том числе 175 случаев — в Нур-Султане и 82 — в Алма-Ате.

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