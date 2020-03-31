Новосибирск, , 08:05 — REGNUM Новосибирские власти начали проверку информации о проведении финала конкурса «Краса Новосибирска 2020», который, по данным некоторых СМИ, состоялся 28 марта. Уточняется, что в составе жюри была телеведущая Оксана Федорова. Отметим, что в это время уже действовал запрет на проведении досуговых и развлекательных мероприятий из-за коронавируса.

По словам вице-мэра города Анны Терешковой, власти разбираются, где проходил финал конкурса.

«Сейчас комплект штрафных санкций разрабатывается. То есть наш городской штаб рекомендует областному штабу принятие мер по предотвращению дальнейших таких нарушений», — прокомментировала ТАСС Терешкова.

Директор конкурса Мария Филиппова в ответ заявила, что финал прошёл в закрытом формате 27 марта, то есть до вступления в силу ограничений. Однако некоторые участники в соцсетях рассказали о состоявшемся финале конкурса именно 28 марта.