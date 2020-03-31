Новосибирск, 31 марта 2020, 08:05 — REGNUM Новосибирские власти начали проверку информации о проведении финала конкурса «Краса Новосибирска 2020», который, по данным некоторых СМИ, состоялся 28 марта. Уточняется, что в составе жюри была телеведущая Оксана Федорова. Отметим, что в это время уже действовал запрет на проведении досуговых и развлекательных мероприятий из-за коронавируса.

По словам вице-мэра города Анны Терешковой, власти разбираются, где проходил финал конкурса.

«Сейчас комплект штрафных санкций разрабатывается. То есть наш городской штаб рекомендует областному штабу принятие мер по предотвращению дальнейших таких нарушений»,прокомментировала ТАСС Терешкова.

Директор конкурса Мария Филиппова в ответ заявила, что финал прошёл в закрытом формате 27 марта, то есть до вступления в силу ограничений. Однако некоторые участники в соцсетях рассказали о состоявшемся финале конкурса именно 28 марта.