Якутск, , 08:05 — REGNUM В рамках реализация проекта «Сквер материнской славы» в селе Кылайы Усть-Алданского района Якутии приступили к обустройству многофункциональной площадки для отдыха.

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По проекту сквер для отдыха сельчан включает две зоны, в одной из которых увековечат имена многодетных матерей, в другой будет детская игровая площадка.

К строительным работам приступили осенью 2019 года.

«Общими усилиями жителей села удалось расчистить и подготовить территорию площадью 76 кв. метров. Сквер обещают открыть в мае — уже закуплено оборудование и инвентарь. Строительство площадки стало возможным благодаря гранту президента России», — пишет News.Ykt.Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии вручили многодетной матери Татьяне Туркевич из посёлка Пеледуй Ленского района нагрудный знак «Материнская слава» первой степени.