Томск, , 08:02 — REGNUM За сутки из инфекционных отделений больниц Томска и Северска выписали двух человек. Как сообщили ИА REGNUM 31 марта в областной администрации, на этапе лечения диагноз «коронавирус» у них не подтвердился.

На утро 31 марта в инфекционных отделениях Томска и Северска находятся 26 человек. В Томске находятся 24 человека, у 19 из них ПЦР-тест на коронавирус отрицательный. У пятерых анализы находятся на исследовании. У двух человек, остающихся в больнице Северска, анализ на коронавирус отрицательный.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области коронавирус подтверждён у трёх человек, один из них уже выздоровел.

По информации властей региона, остальные двое больных COVID-19 изолированы, их самочувствие медики оценивают как удовлетворительное.

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