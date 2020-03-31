Москва, , 08:00 — REGNUM В пятёрку регионов России с самыми высокими зарплатами врачей в 2019 году вошли Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Сахалинская область, Ненецкий АО и Магаданская область, говорится в данных Росстата.

Отмечается, что средняя зарплата в перечисленных субъектах превышает 155 тыс. рублей. В Чукотском АО она составила 191 тыс. рублей.

При этом средняя зарплата врачей по России в 2019 году составила 80,7 тыс. рублей, что на 7,6% больше, чем в 2018-м (75 тыс. рублей).

Отмечается, что самые низкие зарплаты врачам платят в Ингушетии и Кабардино-Балкарии (по 45 тыс. рублей).

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