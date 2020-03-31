Токио, , 07:54 — REGNUM Решение установить «третий уровень» опасности поездок в 49 стран мира из-за пандемии коронавируса приняли японские власти, призвав граждан Японии полностью отказаться от их посещения, 31 марта сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.

В список вошли США, Китай, Южная Корея и страны ЕС. Для других государств продолжает действие перечень «второго уровня», рекомендующий не посещать указанные в нем страны без особой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным, в Японии число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составило 2655.

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