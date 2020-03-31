Пермь, , 07:47 — REGNUM В Пермском крае прогнозируют ранний паводок. По данным гидрометцентра, вскрытие рек ото льда произойдет на неделю раньше обычного срока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

По словам начальника Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Уральское УГМС» Павла Смирнова, сейчас складываются благоприятные погодные условия для умеренного развития паводка. Аномально теплый март способствует медленному сходу снега. Однако ситуация может измениться в апреле из-за обильных дождей.

«Есть угроза подтопления населенных пунктов. Знаю, что мероприятия по предотвращению негативных сценариев событий проводятся, но расслабляться нельзя. Сейчас очень важно, чтобы главы местного самоуправления серьезно отнеслись к подготовке к паводкам и были в полной готовности в случае негативного развития событий», — сказал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая прошла в режиме видеоконференции.