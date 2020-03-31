Багдад, , 07:51 — REGNUM Из России в Ирак доставили более 140 граждан, оказавшихся «заблокированными» в стране после прекращения авиасообщения в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 30 марта сообщает Kurdistan.ru.

Для доставки на родину граждан Ирака был использован специальный рейс иракских авиалиний, организованный по поручению правительства страны.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. После распространения инфекции по всему миру многие правительства приняли решение о закрытии границы.

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