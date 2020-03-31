Хабаровск, , 07:53 — REGNUM Несмотря на карантинную неделю и настойчивые рекомендации властей всех уровней, предприниматели Хабаровска не спешат закрывать свои магазины и торговые центры. Власти пока пытаются договориться, но вскоре обещают начать штрафовать.

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Как сообщила региональная телекомпания Губерния, рейд, который 30 марта провели представители правительства края, показал, что кроме продовольственных магазинов, работают в обычном режиме все остальные — ювелирные, магазины сотовой связи и прочие.

Закрыть торговые центры полностью власти не могут — они продают продукты питания, собственники ТРЦ говорят, что у них нет полномочий закрывать магазины арендаторов.

Власти обещают начать штрафовать нарушителей карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровск 7 человек находятся в инфекционном госпитале с подтвержденным диагнозом COVID-19.