Томск, 31 марта 2020, 07:43 — REGNUM Полиция Томской области призывает граждан не реагировать на фейковые новости.
Как сообщили ИА REGNUM 31 марта в областном УМВД, сейчас в мессенджерах распространяется информация о том, что выдающие себя за медиков неизвестные проводят поквартирный обход и совершают имущественные преступления.
«УМВД России по Томской области сообщает, что данная запись содержит недостоверные сведения и носит фейковый характер», — подчеркнули в ведомстве.
Распространивший фейк автор устанавливается.
Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области 11 предприятий и ателье запустили производство защитных масок.
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