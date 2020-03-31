Томск, , 07:43 — REGNUM Полиция Томской области призывает граждан не реагировать на фейковые новости.

Как сообщили ИА REGNUM 31 марта в областном УМВД, сейчас в мессенджерах распространяется информация о том, что выдающие себя за медиков неизвестные проводят поквартирный обход и совершают имущественные преступления.

«УМВД России по Томской области сообщает, что данная запись содержит недостоверные сведения и носит фейковый характер», — подчеркнули в ведомстве.

Распространивший фейк автор устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области 11 предприятий и ателье запустили производство защитных масок.

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