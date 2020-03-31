Якутск, , 07:39 — REGNUM Обсерватор, организованный в центре отдыха «Сосновый бор» в Якутске, получил гуманитарную помощь от компании «Розтор», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Помощь оказалась своевременной и нужной.

«Большое количество хозяйственных товаров, в том числе мыло, влажные салфетки, бумажные полотенца, пакеты для мусора, туалетная бумага, перчатки, моющие и чистящие средства передала компания «Розтор» обсерватору», — сообщили в минздраве Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции действует в 26 регионах России, в том числе и в Якутии.

В Пермском крае за пять дней благотворительной акции собрано 11,65 млн рублей на борьбу с коронавирусом.