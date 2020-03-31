Пермь, , 07:35 — REGNUM В Пермском крае за пять дней благотворительной акции собрано 11,65 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Денежные средства в краевой фонд социальной поддержки населения перечисляли как юридические, так и физические лица, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Пожертвования направят на дополнительные лекарства, медоборудование, средства индивидуальной защиты и социальную поддержку населения. Минздрав региона уже сформовал запрос на средства индивидуальной защиты. В частности, для нужд медицинских организаций планируют закупить костюмы UNIX Prokem D («касперы»), фильтрующие противогазы UNIX и сменные фильтры к ним, полумаски «Кама» и респираторы.

Напомним, благотворительная акция в Прикамье началась 25 марта по поручения врио губернатора. Населению пообещали, что расходование пожертвований будет максимально прозрачным.

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