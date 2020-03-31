Улан-Удэ, 31 марта 2020, 07:34 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавируса на территории Бурятии возросло после подтверждения результатов анализов еще у шести человек, 31 марта сообщает пресс-служба правительства республики.
Власти пытаются определить круг лиц, контактировавших с этими людьми.
Как сообщало ИА REGNUM, первые два случая коронавирусной инфекции в Бурятии были подтверждены 26 марта.
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