Улан-Удэ, , 07:34 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавируса на территории Бурятии возросло после подтверждения результатов анализов еще у шести человек, 31 марта сообщает пресс-служба правительства республики.

Власти пытаются определить круг лиц, контактировавших с этими людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, первые два случая коронавирусной инфекции в Бурятии были подтверждены 26 марта.

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