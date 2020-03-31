Владивосток, , 07:32 — REGNUM По состоянию на утро 31 марта в инфекционном госпитале Владивостока находится один пациент с предварительно положительной пробой на новый коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Проба направлена в центр «Вектор», где будет окончательно установлен диагноз человеку, который прибыл из-за рубежа.

«В случае, если у больного с подозрением на коронавирус лаборатория Центра эпидемиологии и гигиены Приморского края выявила положительную пробу на инфекцию, то её отправляют для подтверждения диагноза в новосибирский «Вектор». Статус «подозрительный» человек носит до тех пор, пока не уточнен его диагноз. Говорить, что он зараженный, недопустимо», — отметили в краевом минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье официально подтверждены четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Все заражённые вернулись из-за границы.