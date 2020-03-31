Чита, , 07:26 — REGNUM Власти Забайкальского края в связи с ограничительными карантинными мероприятиями и введённым в регионе режимом повышенной готовности из-за эпидемии COVID-19, посоветовали предпринимателям переходить на дистанционную работу. Как информирует сегодня, 31 марта, пресс-служба забайкальского губернатора, в частности, речь идёт о магазинах меховых изделий, обуви и одежды: теперь заказ можно сделать по интернету, после чего посылку доставят домой.

«Переход на работу в режиме онлайн позволит предпринимателям избежать больших финансовых потерь. А жителям Читы поможет оставаться в безопасности, избегая мест массового скопления людей», — пояснила начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов краевого минэкономразвития Лариса Сверкунова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности из-за мировой эпидемии коронавируса введён в Забайкалье с 18 марта. Режим карантинных каникул для сферы торговли в Забайкальском крае (как и в других регионах России) продлится с 30 марта по 5 апреля.