Москва, , 07:23 — REGNUM Эпидемия коронавируса в США набирает столь стремительные обороты из-за беспечности властей страны, заявил колумнист Forbes Ариэль Коэн в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По словам Коэна, проблема стремительного распространения нового коронавируса в США связана с тем, что власти страны игнорировали ранние предупреждения о возможности появления новой инфекции.

«Начнем с 2007 года, когда были опубликованы статьи, что в популяции летучих мышей в Китае есть коронавирус, который в состоянии перепрыгнуть на людей, а летучих мышей едят… Никто ничего не сделал. Когда появился SARS (предыдущая эпидемия тоже похожего коронавируса с еще большей смертностью), начали разрабатывать вакцину, к 2016 году эпидемия прекратилась, это еще администрация Обамы… и вакцины нет», — заявил Коэн.

Он также отмтеил, что, когда стало известно, что в этом году началась эпидемия нового коронавируса, власти США не начали запасать медикаменты и медицинские аппараты для подготовки к возможному приходу болезни в страну. Медики, работающие в США лишены защитных масок и оборудования, в связи с чем они сами часто заражаются этой инфекцией. По его словам, он будет настаивать на проведении расследования по этому поводу.