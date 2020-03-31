Москва, 31 марта 2020, 07:23 — REGNUM Эпидемия коронавируса в США набирает столь стремительные обороты из-за беспечности властей страны, заявил колумнист Forbes Ариэль Коэн в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По словам Коэна, проблема стремительного распространения нового коронавируса в США связана с тем, что власти страны игнорировали ранние предупреждения о возможности появления новой инфекции.
Он также отмтеил, что, когда стало известно, что в этом году началась эпидемия нового коронавируса, власти США не начали запасать медикаменты и медицинские аппараты для подготовки к возможному приходу болезни в страну. Медики, работающие в США лишены защитных масок и оборудования, в связи с чем они сами часто заражаются этой инфекцией. По его словам, он будет настаивать на проведении расследования по этому поводу.