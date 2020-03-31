Владивосток, , 07:24 — REGNUM В преддверии весеннего половодья на Дальнем Востоке сформирована группировка сил и средств по предупреждению последствий паводка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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В состав таких групп вошли 24 летательных аппарата, 26 команд сапёров-подрывников, 25 единиц переправочно-десантной техники и 13 миномётных расчётов. Также в готовности приступить к выполнению поставленных задач в любое время находится 76 групп медицинского обеспечения и 23 подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты. Всего — более 1200 военнослужащих.

«Для практического подрыва ледяных заторов заготовлено более 14,5 тонны взрывчатых веществ, около четырех тысяч минометных мин и 50 осколочно-фугасных авиационных бомб», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов допускает уход коронавируса на второй план перед лицом предстоящего паводка.