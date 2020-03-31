Вашингтон, , 07:20 — REGNUM Социальное дистанцирование, которое необходимо соблюдать в качестве профилактики заражения коронавирусом, может спасти жизни до одного миллиона американцев, заявил президент США Дональд Трамп 30 марта в ходе встречи с журналистами.

Он отметил, что такая мера подействует только в случае ее неукоснительного соблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что действия американского правительства по сдерживанию пандемии коронавируса позволили спасти жизни более двух миллионов граждан США.

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