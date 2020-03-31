Вашингтон, , 07:16 — REGNUM Первый военнослужащий американской армии скончался в результате заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба Пентагона.

Сообщается, что мужчина служил в Национальной гвардии США в штате Нью-Джерси. Его госпитализировали 21 марта после получения положительного результата анализов на наличие коронавирусной инфекции. Он скончался 28 марта от болезни.

«Известие об этой потере укрепляет нашу решимость ещё более тесно сотрудничать с нашими межведомственными партнёрами для того, чтобы остановить распространение COVID-19», — заявил министр обороны США Марк Эспер.

Он также выразил соболезнования родным и близким умершего.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта глава Пентагона Марк Эспер заявил, что министерство обороны США будет предоставлять данные только по общему числу заболевших коронавирусной инфекцией в американских вооруженных силах. По его словам, это необходимо для того, чтобы не раскрыть сведений о «потерях» ВС США из-за пандемии.

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