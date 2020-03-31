Хабаровск, , 07:19 — REGNUM Хабаровский аэропорт ограничит приём пассажиров до 200 человек в день в связи с пандемией COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре ОАО «Хабаровский аэропорт».

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Распоряжение об ограничении приёма пассажиров, прибывающих из-за границы, обнародовала накануне Росавиация. Это решение распространяется на все аэропорты России. В аэропорту полагают, что существенных неудобств это людям не доставит — большинство жителей региона уже вернулись домой из заграничных поездок.

На текущей неделе в аэропорту Хабаровска ожидают прибытие нескольких рейсов из Сеула, но количество пассажиров на них установленной нормы не превышает.

На внутренние рейсы ограничения не распространяются.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине на коронавирус проверяют всех, прибывающих на остров.