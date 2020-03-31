Кемерово, , 07:15 — REGNUM В Кемеровской области по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 31 марта, новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено. Об этом сообщает оперативный штаб. В инфекционной больнице Кемерова остаётся один пациент с подтверждённым диагнозом. По оценкам врачей, его состояние незначительно улучшилось. Под наблюдением врачей также остаются десять пациентов с подозрением на COVID-19. Они изолированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе рейдов полицейские и специалисты Роспотребнадзора и Минздрава Кузбасса выявили 63 нарушения режима изоляции, введённого из-за коронавируса. Составлено 15 протоколов.

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