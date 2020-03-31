Абакан, , 07:11 — REGNUM В Хакасии мужчина, заболевший коронавирусом, идёт на поправку, сообщили ИА REGNUM 31 марта в республиканском министерстве здравоохранения.

COVID-19 у жителя Абакана подтвердился 17 марта. Мужчина приехал с отдыха в Германии и был госпитализирован в день возвращения в Хакасию. Его состояние медики оценивали как тяжёлое.

Пациент лечился в Республиканской клинической инфекционной больнице. На 31 марта его пробы на коронавирус оказались отрицательными, клинических симптомов нет. В стационаре мужчина будет находиться ещё несколько дней, до полного выздоровления.

В минздраве уточнили, что две женщины с подтверждённым коронавирусом болеют в лёгкой форме.

По состоянию на 30 марта в Хакасии на карантине находятся 774 человека, в том числе пятеро в больнице, пятеро — в обсервации.

Как сообщало ИА REGNUM, третий случай коронавируса подтвердился в Хакасии 30 марта.

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