Чебоксары, , 07:11 — REGNUM В Чувашии за год численность населения уменьшилась на 5,5 тыс. человек — до 1,217 млн жителей. Такие данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По оценке статистиков, численность постоянного населения Чувашии на 1 января 2020 года составила 1 217 818 человек. Из них доля горожан — 63,4% (771 935 человек), сельского населения — 36,6% (445 883 человека). При этом доля горожан (+1283) выросла, численность сельских жителей сократилась (-6860 человек).

«За 2019 год численность населения республики уменьшилась на 5577 человек (на 0,5%)», — говорят в ведомстве.

Причиной стали естественная убыль (-3572 человека) и миграционный отток населения (-2005 человек).

Согласно представленным данным, в Чебоксарах насчитывается 508 057 человек, в Новочебоксарске — 127 529 жителей.