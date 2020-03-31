Якутск, , 07:08 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев на время «президентских каникул» и режима полной самоизоляции с 30 марта по 6 апреля ввёл в четырёх районах республики «сухой закон», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Выступая на ежедневном брифинге, глава Якутии сказал, что за минувшие выходные в республики возросло количество «пьяных преступлений», в том числе и с жертвами.

На этом основании принято решение об ограничении торговли алкогольной продукцией. О возросшем потреблении спиртных напитков в Якутии говорили предприниматели и депутаты.

В социальных сетях жители республики просили руководство Якутска и республики закрыть магазины, торгующие алкоголем.

Таким образом, в Якутске, Жатае, Нерюнгринском и Мирнинском районах в введённом режиме полной самоизоляции будет действовать «сухой закон».

«В первую очередь руководствуюсь интересами здоровья наших жителей. Надеюсь, что предприниматели будут чётко соблюдать ограничения», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на 47% вырос спрос на алкоголь по сравнению с мартом 2019 года. Общественники попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина закрыть алкогольные магазины на период карантина.