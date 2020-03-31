Москва, , 07:03 — REGNUM Решение отменить 62 рейса в связи с ограничением потока пассажиров, пребывающих в аэропорт «Шереметьево» из-за границы, приняли в авиакомпании «Аэрофлот», 30 марта сообщается на сайте авиаперевозчика.

С 31 марта по 2 апреля чартерные рейсы в Москву будут осуществляться два-три раза в день.

Напомним, 30 марта стало известно о запрете властей РФ принимать в московском аэропорту «Шереметьево» за сутки более 500 пассажиров из других государств. Аэропорты других российских городов смогут принимать не более 200 таких пассажиров.

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