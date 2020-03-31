Хабаровск, , 07:02 — REGNUM Всех пассажиров, прибывающих самолётами в Хабаровск из Москвы, будут проверять на коронавирус.

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Как выяснила Российская газета, такое решение приняли власти региона.

Также принято решение оставлять в обсеваторе жителей северных районов края, прибывающих из-за границы.

Как сообщало ИА REGNUM, в краевом инфекционном госпитале Хабаровска находятся 7 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Трое из них в реанимации, один в тяжелом состоянии.