Иркутск, , 06:54 — REGNUM Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев через свои ресурсы в социальных сетях выступил с обращением к жителям региона в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он предостерёг граждан от распространения недостоверной информации о COVID-19 и опроверг некоторые слухи:

«Сегодня, например, появилась информация о полном режиме самоизоляции в Иркутской области. Это неверно. Наши меры носят рекомендательный характер, причин менять их пока нет. Фейки появляются в интернете каждый день. Они создаются по глупости или с целью провокации. Полиция борется с такими случаями, виновных ждет административная ответственность. Но и всех вас прошу быть внимательными, доверять только проверенным и официальным источникам», — призвал Игорь Кобзев.

Журналистам он посоветовал проверять поступающую к ним информацию и помнить:

«Вы — четвертая власть, не забывайте об этом, будьте ответственны». глава Приангарья Игорь Кобзев

Как уже сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности из-за мировой эпидемии коронавируса был введён в Приангарье 18 марта. Накануне, поздно вечером 30 марта, стало известно о третьем подтверждённом случае заражения COVID-19.

Читайте также: Третий случай заражения COVID-19 подтверждён в Приангарье