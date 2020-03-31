Новосибирск, 31 марта 2020, 06:52 — REGNUM В Новосибирской области двух пациенток с коронавирусом сегодня, 31 марта, готовят к выписке из инфекционной больницы. По данным на 21:00 (время местное), 30 марта. Взятые контрольные пробы у них — отрицательные. Об этом сообщает оперативный штаб. Речь идёт о женщинах, которые в середине марта вернулись из Франции и Италии.«Девятого пациента c подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», который отказывался ложиться в больницу, госпитализировали по постановлению суда», — уточнили в штабе. Под наблюдением врача сейчас находятся 6 397 новосибирцев, которые недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными. Отмечается, что у них нет симптомов ОРВИ. С наблюдения уже снято 1 996 жителей региона.
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В Новосибирске двух пациенток, переболевших COVID-19, готовят к выписке
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах