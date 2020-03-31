Новосибирск, , 06:52 — REGNUM В Новосибирской области двух пациенток с коронавирусом сегодня, 31 марта, готовят к выписке из инфекционной больницы. По данным на 21:00 (время местное), 30 марта. Взятые контрольные пробы у них — отрицательные. Об этом сообщает оперативный штаб. Речь идёт о женщинах, которые в середине марта вернулись из Франции и Италии.«Девятого пациента c подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», который отказывался ложиться в больницу, госпитализировали по постановлению суда», — уточнили в штабе. Под наблюдением врача сейчас находятся 6 397 новосибирцев, которые недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными. Отмечается, что у них нет симптомов ОРВИ. С наблюдения уже снято 1 996 жителей региона.