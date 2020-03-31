Москва, , 06:50 — REGNUM Объём потребления трафика фиксированной связи в России за неделю с 23 по 29 марта вырос на 10−30% по сравнению обычными рабочими днями 2020 года, сообщили в крупнейших компаниях — операторах связи, передаёт РБК.

По информации компаний, резкий рост связан с переходом абонентов на домашний режим работы и изоляцией в связи с распространением коронавируса. При этом увеличение зависит от регионов: в Москве оно достигает 30%, в субъектах РФ — 7−10%.

Серьезных проблем в связи с увеличением нагрузки провайдеры не отмечают.

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